Bakan Zeybekci'den enflasyon ve zam açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak' dedi. Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu söylerken faiz arttırımı ile ilgili kararının Merkez Bankası'na ait olduğunu vurguladı.

Enflasyon başta olmak üzere gündeme dair soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, faizler ve zamlarla ilgili de konuştu. Zeybekci'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

"TEDBİR ALINACAK"

* Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedef arzı arttıran tedbirler olacak. Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak.

"FAİZ ARTIŞI MERKEZ BANKASININ KARARI"

* Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum. Bu Merkez Bankası'nın kararı. TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır.

"EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞSE BİLE..."

* 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir.

2018 Emekli enflasyon farkı zammı temmuz maaşları ne kadar?

Doğalgaza zam mı geliyor Rusya önce indirdi sonra bindirecek!