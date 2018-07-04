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Bakan Zeybekci'den enflasyon ve zam açıklaması

Bakan Zeybekci'den enflasyon ve zam açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci beklentilerin üstünde gelen enflasyon rakamlarıyla ilgili konuştu. Bazı zamların ekonominin gereği olduğunu söyleyen Bakan, 'tedbirler alınacak' dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:08 - Güncelleme: 04-07-2018 16:08

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak' dedi. Zeybekci, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu söylerken faiz arttırımı ile ilgili kararının Merkez Bankası'na ait olduğunu vurguladı.

Enflasyon başta olmak üzere gündeme dair soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, faizler ve zamlarla ilgili de konuştu. Zeybekci'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

"TEDBİR ALINACAK"

* Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedef arzı arttıran tedbirler olacak. Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak.

"FAİZ ARTIŞI MERKEZ BANKASININ KARARI"

* Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum. Bu Merkez Bankası'nın kararı. TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır.

"EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞSE BİLE..."

* 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • Misafir 04 Temmuz 2018 17:39 enflasyon ve zamlar ekonominin,akp iktidarı zamlar ve enflasyonun gereğidir.hepsi, birbirinin ikiz kardeşidir.ne diyelim:layık olduklarınızla yönetilirsiniz.

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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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