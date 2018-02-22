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Bakan Zeybekci'den ABD açıklaması: 'Karşı hamle yaparız!'

Bakan Zeybekci'den ABD açıklaması: 'Karşı hamle yaparız!'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ürünleri ithalatına ilave vergi getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, "İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 18:57 - Güncelleme: 22-02-2018 00:37

ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığına ilişkin soruya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Birçok ülkeye karşı bir çalışma var. Bu konuda Türkiye olarak tecrübeliyiz. Türk çelik ürünlerine karşı daha önce açılmış olan 3 anti damping soruşturması, önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine, haksız rekabet yaratsın diye hükümet olarak vermiş olduğumuz hiçbir destek ve teşvik yok" cevabını verdi.

Bakan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız. Çünkü Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, duyarlılıkları artar. Bununla ilgili bizlere şikayetleri olur, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız. Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir. Bu dönemde ABD'nin bazı ihraç ürünlerine ilave yükümlülük vergileri uygulamamız da oldu. Bu şekilde yakın takip ediyoruz. Ama ABD'nin, 'dünyanın her yerine serbestçe ürünlerimi satabileyim diğer taraftan da ABD'ye başka ülkeler istediği ürünleri serbestçe satmasın'anlayışı, kabul edilebilir bir şey değil."

ABD ile yeni kriz kapıda! Ticari ilişkiler...

Zeybekci, ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

İLK TEPKİ ALMANYA'DAN

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliğini'nin ABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına gereken yanıtı vereceğini açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 01:19 Almayın bu Amerikan mallarını sigarası, arabası, ayakkabısı..vs. Bize dümen kuran ülkenin malı nasıl alınır?

    CEVAP YAZ 0 3
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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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