Bakan Zeybekci'den ABD açıklaması: 'Karşı hamle yaparız!'

ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığına ilişkin soruya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Birçok ülkeye karşı bir çalışma var. Bu konuda Türkiye olarak tecrübeliyiz. Türk çelik ürünlerine karşı daha önce açılmış olan 3 anti damping soruşturması, önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine, haksız rekabet yaratsın diye hükümet olarak vermiş olduğumuz hiçbir destek ve teşvik yok" cevabını verdi.

Bakan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız. Çünkü Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, duyarlılıkları artar. Bununla ilgili bizlere şikayetleri olur, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız. Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir. Bu dönemde ABD'nin bazı ihraç ürünlerine ilave yükümlülük vergileri uygulamamız da oldu. Bu şekilde yakın takip ediyoruz. Ama ABD'nin, 'dünyanın her yerine serbestçe ürünlerimi satabileyim diğer taraftan da ABD'ye başka ülkeler istediği ürünleri serbestçe satmasın'anlayışı, kabul edilebilir bir şey değil."

ABD ile yeni kriz kapıda! Ticari ilişkiler...

Zeybekci, ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

İLK TEPKİ ALMANYA'DAN

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliğini'nin ABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına gereken yanıtı vereceğini açıklamıştı.