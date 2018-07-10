Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kadınlara istihdam sözü

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni kabinenin iki kadın bakanından biri oldu. Selçuk, göreve gelir gelmez kadın ve aile mesajı vererek önümüzdeki dönemde kadın istihdamına değer vereceğini ifade etti. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan, en kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamınının yapılacağını açıkladı.

'Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız.' diyen Selçuk' Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız.' dedi.

"KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERECEĞİZ"

Selçuk, Türkiye'nin son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sunduğunu, Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye'nin vatandaşlarına sağladığını ifade etti. Kadın istihdamına önem veren bir hükümet olacağının vurgusunu da yaptı.

3 BİN PERSONELE İSTİHDAM SÖZÜ

3 bin personele şimdiden istihdam sözü veren Bakan Selçuk şunları yazdı: Bakanımız Fatma Betül Hanım, 2018 yılında 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelini istihdam etmeyi planladıklarını bildirmiş. En kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamını gerçekleştireceğiz.

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GÜÇLÜ KADIN VURGUSU

Bir ülkede kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. Güçlü kadın güçlü Türkiye demektir.

Öncelikli hedeflerimiz arasında kadın istihdamını artırmak, kadınların sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerini ön plana çıkarmak var.

Kadın varsa demokrasi var.

Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?

Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?