  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kadınlara istihdam sözü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kadınlara istihdam sözü

Yeni kabinenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk göreve gelir gelmez kadınlara atama sözü verdi. Sosyal medya hesabından kadına vurgu yapan mesajlar paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 16:47 - Güncelleme: 10-07-2018 16:47

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni kabinenin iki kadın bakanından biri oldu. Selçuk, göreve gelir gelmez kadın ve aile mesajı vererek önümüzdeki dönemde kadın istihdamına değer vereceğini ifade etti. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan, en kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamınının yapılacağını açıkladı.

'Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız.' diyen Selçuk' Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız.' dedi.

"KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERECEĞİZ"

Selçuk, Türkiye'nin son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sunduğunu, Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye'nin vatandaşlarına sağladığını ifade etti. Kadın istihdamına önem veren bir hükümet olacağının vurgusunu da yaptı.

3 BİN PERSONELE İSTİHDAM SÖZÜ

3 bin personele şimdiden istihdam sözü veren Bakan Selçuk şunları yazdı: Bakanımız Fatma Betül Hanım, 2018 yılında 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelini istihdam etmeyi planladıklarını bildirmiş. En kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamını gerçekleştireceğiz.

ASDEP nedir hangi bölüm mezunları ASDEP'e alınır

GÜÇLÜ KADIN VURGUSU

Bir ülkede kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. Güçlü kadın güçlü Türkiye demektir.

Öncelikli hedeflerimiz arasında kadın istihdamını artırmak, kadınların sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerini ön plana çıkarmak var.
Kadın varsa demokrasi var.

Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?

Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kadınlara istihdam sözü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ömer 10 Temmuz 2018 17:19 sayın bakan aile sadece kadınlardan oluşan bir kurum değildir. güçlü kadın çalışan kadın demek değildir. inşaallah sizde fıtrata aykırı iş ve siyaset üretenlerdenn olmazsınız.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Zehra Zümrüt Selçuk
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Selçuk Zümrüt kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Zehra Selçuk Zümr&uum

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro