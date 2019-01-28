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Bakan Zehra Selçuk'tan gazilere ek ödeme müjdesi

Bakan Zehra Selçuk'tan gazilere ek ödeme müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 58 bin kişiye ek ödeme yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 09:59 - Güncelleme: 28-01-2019 10:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.


Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ek ödeme yapılacağını bildirdi. Ödemelerin 1 Şubat’ta yapılacağını belirtti.

NEREDEN ALACAKLAR?
Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Sefil Bozkurt 28 Ocak 2019 10:46 Ne müjdesi yahu!? Görevini yapmasıgerekenlerin görevlerini yapmaya çalışmasının birilerine müjde olarak sunulması da sadece ve sadece bizde ve AKP hükumeti zamanında olmaktadır.

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