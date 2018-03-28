  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Yılmaz’dan öğretmen ataması müjdesi!

Bakan Yılmaz’dan öğretmen ataması müjdesi!

Öğretmen ataması yapılacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 15:17 - Güncelleme: 28-03-2018 15:17

Sabah saatlerinde Van’a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van kahvaltısı yaptıktan sonra Van Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Murat Zorluoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Yılmaz, daha sonra Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen ‘İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere bir değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, Van’ın yarınını daha iyi yapmanın eğitimin kalitesinden geçtiğini belirterek, “Bunun için olmazsa olmaz unsurlardan birisi, evlatlarımızın sağlıklı bir okulda, sağlıklı bir çevrede eğitim almasını sağlamaktır.

VAN'DA 53 PROJEMİZ DEVAM EDİYOR

Bunun için halihazırda Van’da 53 projemiz devam ediyor. Allah nasip ederse bunu en kısa zamanda tamamlayacağız. Bunun yanında öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019 yılının sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp Van’da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyük şehirlerden herhalde ilk önce geçecek illerden birisi olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

EĞİTİME 60 MİLYAR YATIRIM YAPTIK

Türkiye’de eğitime toplam 60 milyar TL üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Yılmaz, “Van’a yaptığımız yatırım da 2 milyara yakın. Dolayısıyla Türkiye’nin tamamına yapmış olduğumuz yatırımın 30’da birini Van’a gerçekleştirdik. Van’da 2002 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 52 iken, bugün 28’e düştü. Ortaöğretimlerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 39 iken, bugün 26’ya düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 35 iken, şimdi ilkokullarda 20’ye düştü. 2002 yılında 6 bin 136 öğretmen varken, şimdi ise 16 bin 329 öğretmenimiz var.

EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN  ÇALIŞACAĞIZ

Yani yaklaşık 3 kata yaklaştık. 3 bin 800 dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var. Şu anda Van’da ilköğretimde 331 bin öğrencimiz, üniversitemizde de 33 bine yakın öğrencimiz var. İnşallah okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretimin sonuna kadar bu bölgedeki insanların istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah nasip ederse devam eden yatırımlar tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesini arttırmak için hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bunu azalmak için daha çok öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda yaklaşık 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” şeklinde konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Yılmaz’dan öğretmen ataması müjdesi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • emekli 28 Mart 2018 15:28 sayın bakan , 5000 ücretli ,kpss olmadan torpille alacağanız öğretmen adayları kimler acaba ?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
İsmet Yılmaz
İSMET YILMAZ KİMDİR?

64. hükümette Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmız kimdir ve aslen nerelidir. İşte İsmet Yılmaz'ın özgeçmişi; 1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gür

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro