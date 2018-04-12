Bakan Yılmaz’dan LGS açıklaması: Okullar yüzde 10 kriterine göre seçildi

Eğitim gündemi ve yeni liseye giriş sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencilerin yüzde 10’unun sınavla bir liseye yerleşeceğini söyledi. Sınavla alacak okulları seçerken de bu yüzde 10 kriterini dikkate aldıklarını söyleyen Yılmaz, listeye fen ve sosyal bilimler liselerinin tamamını koyduklarını ve yüzde 10’luk dilime yaklaşılmayan yerlerde boşluğu Anadolu liseleriyle doldurduklarını anlattı.

Bakan Yılmaz ayrıca, yüzde 10’un altında kalan illerde gelecek taleplere de açık olduklarını dile getirdi. Yılmaz, eğitim bölgelerinin ise haziran ayında açıklanacağını da belirtti. Bakan Yılmaz'ın açıklamaları özetle şöyle:

OKUL YÖNETİCİLERİ REHBER OLACAK

- Evlatlarımızın, öğrencilerimizin hiçbirinin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus bu ana kadar bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Okul yöneticileri bu evlatlarımızın, okul yerleştirmelerinde en büyük rehberleri olacak. İlla kaygılanması gereken biri varsa o da bizim eğitim yöneticilerimiz. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Daha önce ne açıkladıysak, açıkladıklarımızın aşama aşama topluma duyurulmasından geçiyor. Nisanın sonunda açıklayacağımızı belirtmiştik sınavla öğrenci alacak okulları. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz ise haziran ayında açıklanacak. Yerleştirmeyle ilgili evlatlarımızın neler yapması gerektiği orada belirtilecek. Öğrencilerimizin gerek merkezi, gerek yerinde yerleştirme konusunda en büyük rehberleri okul yöneticileri olacak. Hiçbir aksamaya mahal olmayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ 22 MAYIS'TA

- Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek.