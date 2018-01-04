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Bakan Yılmaz atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi

Bakan Yılmaz atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz' dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 19:18 - Güncelleme: 04-01-2018 19:18

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, atama bekleyen öğretmenler için bir müjde daha verdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde, 5'i hayırseverler tarafından yaptırılan 18 eğitim kurumunun hizmete açılması nedeniyle Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitime katkıda bulunanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda daha kaliteli bir eğitimi çocuklara sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Değişmez hedefimiz; kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliğini herkese eğitimde sağlamamız lazım. Kaliteli eğitim diyoruz ama ikili eğitimde kaliteli eğitimi verebilmek, sağlayabilmek mümkün değil. O halde ne yapmak lazım? İkili eğitimi ortadan kaldırmak lazım." diye konuştu.

"20 BİN ÖĞRETMEN ALIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında.

Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Derya Duzok 04 Ocak 2018 20:10 Yeni müjdejmiş gibi piyasaya sürmek hoş olmamış kaldıkı 20 bin atama hiç bir şeydir.Sözleşmeli öğretmenlik aileleri parçalar.Çocuğunuzun başka bir ilde yaşadığını ve eşinizi sadece 4 ayda 1 gördüğünüzü düşünün olacak şey mi?Aile toplumun temelidir ve eş durumu tayini herkesin hakkıdır.Kendinizi sözleşmeli öğretmen olarak düşünün ailenizden birinin hasta olduğunu düşünün ne yapardınız.Istifa edip hastanızla mı ilgilenirdiniz yoksa hastanıza dur 6 yıl kaldı dayan tayin hakkı verilecek mi derdiniz akıl var fikir var bir arayol bulunmalı ve insanlar ailerine hastalarına kavuşmalı

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