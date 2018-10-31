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Bakan Yardımcısı Denemeç Gess Fuarında Codemath oynadı

Bakan Yardımcısı Denemeç Gess Fuarında Codemath oynadı

GESS Küresel Eğitim Malzemeleri Fuarı WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Uluslararası fuara katılan MEB Bakan Yardımcısı Reha Denemeç Codemath oynadı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:30 - Güncelleme: 31-10-2018 11:30

Eğitim sektörünün dünyaca ünlü markası olan ve tüm katılımcı ve ziyaretçilerine sayısız imkanlar sunan GESS Turkey’in bu yıl ikincisi düzenlendi.

WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Gess Türkiye Fuarı’nda, Doğa Koleji’nin patentli ürünü Codemath’e  Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde fark yaratan Doğa Koleji, GESS Küresel Eğitim Malzemeleri Fuarı’nda CodeMath’i yine katılımcılarla buluşturdu. Fuarda Doğa Koleji  Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, MEB YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojiler) Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Doğa Koleji standında bir araya geldi. İnanır, disiplinler arası eğitim anlayışını desteklemek adına matematik dersi ve bilgisayar dersinin ortak çalışmasıyla oluşturulan”  “CodeMath” projelerinin ayrıntılarını uzmanlarla paylaştı.

“CODEMATH İLE MATEMATİK VE KODLAMA BULUŞUYOR”

Uluslararası eğitim furar GESS’te CodeMath eğitim metotunu tanıtan İnanır, Codemath sistemini şu şekilde aktardı:

“CodeMath Doğa Koleji öğretmenleri tarafından geliştirilen disiplinler arası eğitim modelidir. Disiplinler arası eğitim sayesinde öğrenciler karşılaştığı problemleri farklı yönleri ile değerlendirebilen bireyler yetiştirilmektedir. Bu projenin amacı, matematik ve kodlamayı buluşturarak, öğrencilere 21. yy. becerilerini ve günlük hayatta kullanabilecekleri eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıkları kazandırmaktadır. CodeMath ile öğrenciler iki dersin kazanımlarını tek bir derste ediniyor, eğelenerek öğreniyor.”NEDEN GESS?
GESS Turkey, Küresel Eğitim Malzemeleri ve Çözümleri Ekim tarihlerinde WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü desteği ile İFO Fuarcılık tarafından FE Education iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Eğitim tedarikçileri ve çözüm sağlayıcıların eğitim sektöründeki önemli karar alıcılara ulaşmalarını mümkün kılan GESS fuarları, GESS Turkey ile bu global markanın gücü ve uzmanlığıyla birlikte Türkiye’nin gelişen eğitim endüstrisine hizmet vermeyi amaçlıyor.

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