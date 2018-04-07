Bakan Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı.
Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Bakan Eroğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Doktorların, Bakan Eroğluna dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.
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64. hükümette yer alan Veysel Eroğlu kimdir ve aslen nerelidir? İşte Veysel Eroğlu'nun özgeçmişi; Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Emine'dir. Öğretim &UuDEVAMI »
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