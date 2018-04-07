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Bakan Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Bakan Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle memleketi Afyonkarahisar’da tedavi altına alındı. Bakan Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 22:43 - Güncelleme: 07-04-2018 22:43

Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı. 

Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınan Bakan Eroğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doktorların, Bakan Eroğluna dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

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