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Bakan Varank'tan gençlere büyük müjde: 81 ilde yapılacak!

Bakan Varank'tan gençlere büyük müjde: 81 ilde yapılacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi' kapsamında öğrenci seçmeleri için başvuruların başladığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 18:27 - Güncelleme: 15-01-2019 18:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın müşterek çalışması neticesinden duyurulan proje kapsamında ülke genelinde 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 81 ilde 100 Deneyap teknoloji atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilde attıklarını belirterek, “Geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye’ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'DEN EDİRNE'YE

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak. Bakan Varank projenin, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı, milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği, yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla yapıldığını ifade etti. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modelinin esas alınacağını vurgulayan Varank, ”Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor” dedi.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağının müjdesini vererek, “81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilimizde atıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı bir şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. 2020 yıl sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Bu projede söz sahibi olan paydaşlarımıza ve tüm imkanlarını seferber eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

YAZILI SINAV 17 MART'TA

Deneyap Türkiye’ye katılmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından, ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak’ta başladı. Başvurular, 3 Şubat’a kadar devam edecek. Sınav başvuruları da yine ücretsiz olacak. Deneyap Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen gençler, proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için deneyapturkiye.org internet adresini ziyaret edebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Çeçen 15 Ocak 2019 20:00 Siz önce konsorsiyum kurduğunuz zorlu bmc vs ile 2019 ortalarında seri üretime geçeceğiniz yerli otomobili yapın ama ortada öyle birşey gözükmüyor ortada kimseler yok adını anan yok yerli otomobilin tıpkı doğu kudüsü filistinin başkenti ilan edipte ortalıktan toz olup kaybolan 21 ülkeli islam topluluğu gibi başta bizim ülke ve dünya liderimiz

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