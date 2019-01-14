Bakan Varank'tan destek açıklaması KOBİ'lere 10 milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı.

2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını ile ilgili bilgi veren Varank, Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereklerini belirten Varank, program çağrısını bu hafta açacaklarını söyledi.

2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturmasını beklediklerini idile getiren Varank, "Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor.” dedi.

UÇTAN UCA YERLİLEŞTİRME

Varank, programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini de ifade etti. Mevcut durumda destek kararı alınan 73 projeyle de ilgili bilgi veren Varank, şöyle konuştu:

“Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız.“

KOBİLERİN İŞ BİRLİĞİNE 10 MİLYON TL

Varank, 2019’da KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarını bildirerek şu ifadeleri kullandı: “KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz.”

CESUR GİRİŞİMCİYE 60 BİN TL

KOSGEB’in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bir değişikliğe gittiklerini anlatan Varank, “Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum” dedi.

ERKEN ÖDEME İMKANI

Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları söyledi: “Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde yüzde 30’u, teknolojik üründe yüzde 25’i erken ödenebilecek. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek.”

YENİ DESTEK MODELLERİ YOLDA

Açıklanan destek programlarının KOBİ’lere, girişimcilere hayırlı olması temennisinde bulunan Varank, “Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi KOBİ’lerle tabana yayarak, bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz. KOSGEB’in vizyonuna uygun olarak yeni destek modellerimiz de yolda. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız” dedi.