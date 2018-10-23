Bakan Varank uyardı! Elektronik aletler elinizde patlayabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "2018 yılı boyunca yaptığımız denetimlerde 45 bin 102 ürünü denetledik. Bu ürünlerin 33 bin 217'sinin teknik mevzuata uygun olduğunu, yaklaşık yüzde 25'lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri piyasadan topladık" dedi. Peki o ürünler hangileri?

''BUNDAN SONRA AFFETMEYECEĞİZ''

Güvenilir olmadığı 178 ürün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından piyasadan toplatıldı. Bakan Varank, "En çok toplatılan ürünler, şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler oldu. Vatandaşımızın sağlığıyla, güvenliğiyle ve cüzdanıyla oynayanları affetmedik, bundan sonra da affetmeyeceğiz." dedi.