Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksinin ağustosta piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, "Veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Ağustosta sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğine işaret eden Varank, endeksin geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdiğini hatırlattı.

Varank, ağustos ayıyla birlikte 8 ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 6,6 olduğunu aktararak, "Bu veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

En dikkat çekici gelişmenin yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 26,8'lik ve aylık yüzde 9'luk artış olduğuna dikkati çeken Varank, bu durumun Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüksek katma değerli üretime geçiş hedefini destekler nitelikte olduğunu bildirdi.

"Yüksek katma değerli üretim temel önceliğimiz"

Varank, ağustosta ana sanayi gruplarında en yüksek artışın sermaye malı üretiminde gözlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kalemde geçen yıla göre yüzde 5,3 ve bir önceki aya göre yüzde 2'lik bir artış meydana geldi. Bu tablo, üretime dönük yatırımların devamı açısından olumlu bir göstergedir. Bakanlık olarak, yurt içi üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazlı detaylı bir biçimde analiz ediyor, atılması gereken adımları süratle atıyor ve uyguladığımız politikaların sıkı takibini yapıyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız finansal saldırıya karşı 17 Ağustos'ta üreticilerimiz için Destek ve Önlem Paketi'ni açıkladık. Burada yer alan eylemlerin çoğunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik, geri kalan kısımda ise önemli ilerlemeler kaydettik."

Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"ndaki taahhütlerini birer birer hayata geçirdiğini vurgulayan Varank, "İkinci '100 Günlük İcraat Programı'na yönelik çalışmalarımızı da zaman kaybetmeksizin başlattık." ifadesini kullandı.

Varank, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında sanayicilerin finansman maliyetlerini aşağıya çekmek, yüksek katma değerli üretimi desteklemek ve ithalatı azaltmak üzere atacakları adımları ilan ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın tüm imkanları, araştırmacılar, girişimciler, KOBİ'ler ve sanayiciler için seferber edilmiş durumdadır. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuzla yüksek katma değerli üretim en temel önceliğimizdir. Hiç şüphe yok ki bu öncelik, ülkemiz ekonomisinin güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansında kilit rol oynayacaktır."