Bakan Varank duyurdu! Türkiye 17 sıra birden yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası’nın 2019 yılı İş Ortamı Raporu'nun bugün açıklandığını belirterek, “Bu rapor, pek çoğunuzun aşina olduğu üzere ülkelerin yatırım ortamlarını inceleyerek, karşılaştırmalı bir İş Yapma Kolaylığı Endeksi hazırlıyor. Buna göre ülkemiz 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43’üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur” dedi.



SON 15 SENENİN REKORU

Dünya Bankası’nın 2019 yılı İş Ortamı Raporu'nun bugün açıklandığını kaydeden Bakan Varank şunları dedi:



“Bu rapor, pek çoğunuzun aşina olduğu üzere ülkelerin yatırım ortamlarını inceleyerek, karşılaştırmalı bir İş Yapma Kolaylığı Endeksi hazırlıyor. Buna göre ülkemiz 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43’üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur.

''17 BASAMAK YÜKSELMEK OLUMLU''

Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin gösterdiği 17 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir.

Ülkemizin son bir yılda yatırım ortamını geliştirmek adına attığı büyük adımlardan bazılarının henüz iş hayatına tam yansımadığı düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde daha da yukarı çıkmamız bu sürecin doğal sonucu olacaktır.”



