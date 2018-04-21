Bakan Tüfenkci’nin incelemesi sırasında kaçak sigara ele geçirildi

Arama sırasında aracın başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyaller içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Türkiye-Irak sınırında bulunan Habur Kara Huduf Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu.
Tüfenkci bu sırada Irak’tan Türkiye’ye gelen bir araçtaki sigara kaçakçılığı olayına rast geldi. Bakan Tüfenkci, görevlilerin araçta yaptığı aramayı yakından takip etti.
Gümrük Muhafaza memurlarının aracın kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyalleri içerine gizlenmiş 40 paket kaçak sigarayı ele geçirmesini dikkatle izleyen Tüfenkci, ele geçirilen malzemeleri de inceledi.
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