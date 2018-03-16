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Bakan Tüfenkci'den flaş 'Uber' ve 'Çiftlik Bank' açıklaması

Bakan Tüfenkci'den flaş 'Uber' ve 'Çiftlik Bank' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank gibi oluşumlarla ilgili uyardı: "11 oluşum daha tespit ettik, vatandaşların uyanık olması lazım..." Bakan Tüfenkçi, Uber ve taksi krizini de 4 bakanlık birlikte çözeceklerini açıkladı..

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 10:15 - Güncelleme: 16-03-2018 12:02

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili vatandaşları uyaran Bakan Tüfenkçi, "11 oluşum daha tespit ettik, vatandaşların uyanık olması lazım" dedi. Tüfenkci, "Uber konusunda 4 bakanlık bir çalışma başlatacağız, Uber ve taksici esnafı bir araya getireceğiz" dedi.

11 ÇİFTLİK BANK DAHA VAR: Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi. Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.

''UBER VE TAKSİCİ ESNAFI BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'': Akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil uygulaması Uber ile ilgili son zamanlarda çok sık sorun yaşanması ve şikayetlerin artmasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine Tüfenkci, "Bakanlığımız bu konuda sektör analizleri yapmış ve taksicilerin sorunları olduğu karşımıza çıkmıştı. Bununla ilgili biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Ancak iki tarafın da hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ve taksici esnafını da mağdur etmeyecek, bir yandan da tüketici olarak vatandaşı da ihmal etmeyerek ciddi bir çalışmayı ortaya koyup, piyasanın da bu şekilde hareketlenmesini istiyoruz. Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibariyle taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinleyip piyasa koşullarına göre dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız. Bu noktada gerek İçişleri Bakanlığımızı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızı da devreye sokarak bir çalışma başlatacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 11:56 ciftlikbank konusunda uyarmis devlet lakin adam nasil ulusal reklamlar veriyordu uyaran degil kanunlari uygulayan devlet istiyorum

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Bülent Tüfenkci
BÜLENT TÜFENKCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Bülent Tüfenkci kimdir? Bülent Tüfenkci 1966 Malatya’da d&uu

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