Bakan Süleyman Soylu'dan polis merkezine sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle buluştu.
Görevi başındaki polislerle bir araya gelen Soylu, büyük bölümü tamamlanan polis merkezi amirliği hakkında bilgi aldı.
Binada incelemelerde de bulunan Soylu, polislerle de sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uuDEVAMI »
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