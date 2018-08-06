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Bakan Süleyman Soylu o aileye teşekkür etti

Bakan Süleyman Soylu o aileye teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da acil iniş yapan askeri helikopterin personelini yer sofrasında ağırlayan Ali İhsan Yıldırım ile telefonda görüşerek, teşekkür etti

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 11:50 - Güncelleme: 06-08-2018 11:50

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Şuhut Teşkilatı mensuplarıyla birlikte, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açan, Atlıhisar köyü bitişiğindeki Anayurt köyü sakinlerinden Ali İhsan Yıldırım ve ailesini ziyaret etti.

Yurdunuseven, ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu cep telefonuyla arayarak, Yıldırım ile görüştürdü.

Soylu telefon görüşmesinde, "Öncelikle ailemize binlerce defa müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memleketimizin insanının asaletinin nasıl olduğunu, ana yüreğinin nasıl olduğunu, bir ailenin nasıl olduğunu ve misafirin ne demek olduğunu bütün milletimize ve memleketimize göstermiş oldunuz. Evlatlarımıza sahip çıkarak, kahramanlara nasıl muamele edildiğini bir kez daha göstermiş oldunuz. Allah, sizlerden razı olsun. Keşke biz de orada olsaydık da o yemeklerden yeseydik." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yıldırım da görüşmede, her vatandaşın başına geldiğinde yapacağı şeyi yaptıklarını dile getirdi. Bunun üzerine Soylu da "Bazen herkesin yaptığı bir şeyi yapabilmek, büyük güzellik oluyor. Allah razı olsun." karşılığını verdi.

Ankara'daki Kara Havacılık Okulunun Isparta'ya taşınmasında görevli iki "UH-1H" tipi askeri helikopterden biri, 3 Ağustos Cuma günü arıza nedeniyle Şuhut ilçesi Atlıhisar köyündeki toprak yola acil iniş yapmış, bölgede bulunan köylüler de yemek ikram ettiği askerleri arıza giderilene kadar misafir etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 12:15 YA BU ADAM AMERİKA'DA KIRMIZI LİSTEDE.. NEDEN İSTİFA ETMİyor!.........

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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