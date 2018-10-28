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Bakan Süleyman Soylu kritik bölgede inceleme yaptı!

Bakan Süleyman Soylu kritik bölgede inceleme yaptı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 17:15 - Güncelleme: 28-10-2018 17:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriye sınırında inceleme gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettikten sonra sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Güzergahta bulunan hudut karakollarını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.Soylu sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.


Gözetleme kulelerine çıkan Soylu'ya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga ve 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ile 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz da eşlik etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • EKREM 28 Ekim 2018 18:08 Elin korelisi özel şirkete ait feribot batınca istifa ediyor, bizim beyfendiler 2 asker 2018 de üstelik donarak şehit olmuş helikopterle geziyor adı da kritik bölgede bakan uçtu, uçun bakalım bu millet sizi seçimlerde UÇURACAK

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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