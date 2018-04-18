Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası

Tekirdağ'daki bir programa katılmak üzere kentte gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen yaralamaları trafik kazasında yaralılara konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Bakan Soylu'da yaralılarla ilgilendi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve kamyonetin çarpıştı.

Kaza, kente "Uyuşturucuyla Mücadele" toplantısına katılmak üzere gelen İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu önünde oldu. Bakan Soylu, aracını durdurdu. Kaza bölgesine geçti, kazazedelerle yakından ilgilendi.

Bu arada Soylu'nun konvoydaki ambulansındaki sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 1'i ağır 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılması sonrası Bakan Soylu toplantının yapılacağı otele geçiş yaptı.