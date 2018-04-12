Bakan Soylu'den Avrupa'ya terör uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Güvenlik Forumuna katılarak konuşma yaparken, "Sınırlarımız içerisinde PKK'yı neredeyse eylem yapamaz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'den Avrupa'ya terör uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve eski Ukrayna Başbakanı ve Open Ukraine Vakfı Başkanı Arseniy Yatsenyuk ile Kiev Güvenlik Formu'nun Başbakanlar Oturumu'na katıldı.

123
Bakan Soylu'den Avrupa'ya terör uyarısı

Oturumda konuşan Soylu, 21. yüzyılı, uluslar arası entegrasyonun yüksek olduğu, terörle bilginin renk, dil, din, ekonomik çıkarlar, geçmiş birliktelikler üzerinden tanımlanmadığı, demokrasi ve hukukun birlikte yükseldiği, ortak yaşama havzasına sahip bir dünya olarak hayal ettiklerini ancak böyle olmadığını söyledi.

223
Bakan Soylu'den Avrupa'ya terör uyarısı

Afganistan'daki tarlalarda üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya, bir Avrupa ülkesinde üretilen sentetik uyuşturucunun da Orta Doğu'ya pazarlanabildiğine dikkati çeken Soylu, sorunun her ülkenin kendi sınırlarını koruyarak çözülemeyeceğini söyledi.

323
Bakan Soylu'den Avrupa'ya terör uyarısı

Soylu, bu sorunların, ortak bir akılla, ortak bir hareketle ve samimiyetle yok edilebileceğini vurgulayarak, Kiev Güvenlik Forumu'nun sorunlara bir çözüm getirmesi temennisinde bulundu.

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro