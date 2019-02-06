Bakan Soylu'dan 'yaya öncelikli trafik' kampanyasına destek çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını belirterek, vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına tüm vatandaşları davet etti.

Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."

  • Siyaset 06 Şubat 2019 15:41
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Bakan Soylu'dan 'yaya öncelikli trafik' kampanyasına destek çağrısı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro