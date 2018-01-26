İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet ile şehit Özalkan'ın ailesinin yaşadığı Sincan ilçesi Törekent Mahallesi 314. Sokak'taki evin önüne kurulan taziye çadırına geldi.
Burada yaklaşık 40 dakika kalan Soylu, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bakan Soylu'dan şehit ailesine taziye haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER