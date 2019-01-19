Bakan Soylu'dan seçim güvenliği vurgusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin "Türkiye'de ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki herhangi bir eksiklik veya hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek bir etkiye sahip değildir." dedi.

Bakan Soylu, Erzurum'da bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine değinerek, neredeyse her seçimde, artık duymaktan ve okumaktan bıkılan aynı senaryolarla ve aynı altı boş, temelsiz iddialarla seçim gündeminin meşgul edildiğini söyledi.

Hemen her seçimde, aklı başında anketlerle seçim sonuçlarının neredeyse örtüşmesine rağmen, seçimler daha gerçekleşmeden bir manipülasyon çabası, çeşitli bahanelerle seçimlere şaibe karıştığı iddialarının artık neredeyse her kesimi irite eden hal aldığını aktaran Soylu, "En son 24 Haziran seçimlerinde aynı iradeyi ortaya koyanlar, şaibe iddialarıyla insanları seçim akşamı tahrik etmeye çalışanlar, seçim sonuçlarının netliği karşısında yaptıkları tezviratın temelsiz ve yanlış olduğunu kendileri itiraf etmek durumunda kalmışlardır." diye konuştu.