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Bakan Soylu'dan müjde! 13 bin kişi alınacak

Bakan Soylu'dan müjde! 13 bin kişi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin yeni polis alımı yapılacağını ve alınacak polislerden 3 bininin trafiğe verileceğini açıkladı. Soylu trafik polislerinin kıyafetlerinin de değişeceğini ve çok daha kaliteli ve görünür olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 11:45 - Güncelleme: 04-04-2018 11:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "13 bin polis alımı yapacağız. Alınacak polislerden 3 bini direk trafiğe verilecek. Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

TRAFİK POLİSİ ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü 5 bin trafik polisi alımı yapacak ancak bu alımlar trafik polisi alımı ilanı şeklinde yayımlanmayacak olup her sene olduğu gibi Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO, Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi PAEM kapsamında yapılacak.

Adaylar PMYO, POMEM ve PAEM'e girip eğitimlerini tamamladıktan sonra polis olarak atanacakları zaman Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sınıflara ayrılıyor. Çevik kuvvet, yunus polisi, Polis Özel Harekat, asayiş, trafik polisi vb. gibi işte bu sınıf ayrımında Emniyet Genel Müdürlüğü 5 bin kişilik daha trafik polisi alımı gerçekleştirecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 04 Nisan 2018 12:37 Hamili kart yakinimdir diyenler sirayaaaa :)))

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