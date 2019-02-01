  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Soylu'dan Hakkari'de esnaf ziyareti

Bakan Soylu'dan Hakkari'de esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, esnafları da ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 22:32 - Güncelleme: 01-02-2019 22:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti, Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izledi.

Soylu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldikten sonra Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Soylu, merkezin kitap kafesinde şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.

Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösterisini izleyen Soylu, etkinlikte grup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun güzel bir program düzenlediğini söyledi.

"Rengi Hakkari, hem ülkemizin hem Hakkari'nin sıcaklığını, samimiyetini, aslında kucaklayıcılığını, kapsayıcılığını ve bu kültürün, bu güzel ahengin nelere muktedir olduğunu bir kez daha bu salonda ifade etti" diyen Soylu, "Kendi söyledikleri gibi Edirne'den Hakkari'ye kadar ilmek ilmek sanatın nasıl gösterilebileceğini, Edirne'den Hakkari'ye kadar kültürümüzün bütün tonlarının, bütün zenginliklerinin nasıl hissedilebileceğini, nasıl hissettirilebileceğini bize Hakkari'nin bu akşamında yaşattılar." ifadesini kullandı.

Gruptakilerin her birinin ayrı bir değeri olduğunu vurgulayan Soylu, "Geçen hafta sonu onlarla birlikteydik ve hakikaten özellikle Konya'da yaptıkları gösteri sonrası hem elde ettikleri moral hem onlara hem de bize hem büyük mutluluk verdi. Bize büyük onur verdi. Her birini tebrik ediyorum." dedi.

Sanat topluluğunun oluşturulmasını sağlayan ve gruba imkan sağlayan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyeyim, bina yapılır, yol da yapılır. Gayret gösterirsiniz, çalışırsınız, Allah'tan istersiniz, Allah da size verir ama sanat öyle herkesin dokunacağı, herkesin hissederek ortaya koyacağı, herkesin bu kadar güzellikleri bir araya getireceği bir olay ve anlayış değildir. Onun için ayrıca tebrik ediyorum. Hakkari'den öyle güzel bir ışığı yükseltiniz ki o ışıkla inşallah hem bütün Türkiyem hem de şu anda dünyada sıkıntılar, zorluklar çekip yön bulmayı kendine maalesef hala bir meşgale edinen, yönünü sağda solda arayanlara da buradan sanatın yolunu, sanatın yolculuğunu çok güzel ifade ediyorsunuz. Sonuna kadar desteğimiz sizinle beraberdir. Sadece Hakkari için değil, inanın sadece Türkiye için değil bu yolculuğunuz devam etsin ve ışığınız hep yükselsin."

Daha sonra valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzalayan Soylu, beraberindekilerle çarşı merkezinde esnafı dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu, Kent Park Yaşam Merkezi ile İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Soylu'dan Hakkari'de esnaf ziyareti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro