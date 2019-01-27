Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 20 tonu aştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen 'Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında PKK'nın uyuşturucudan çok ciddi gelir elde ettiğini vurgulayan Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da gerçekleştirilen bir operasyonda 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunun daha kırıldığını da açıkladı.

Bakan Soylu konuşmasında, "2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık." ifadelerini kullandı.

"KİMSE PKK'NIN ETNİK TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU SÖYLEMESİN": Soylu ardından PKK'nı uyuşturucudan yılda 1,5 milyar dolar elde ettiğine dikkat çekerek, "Hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü falan olduğunu söylemesin. Yalandır, safsatadır ve sahadaki gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. PKK, bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hatta bu gerçeği ABD bile resmi raporlarla itiraf etmiştir." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN YENİ REKORU: Bakan Soylu, 23 Ocak'ta Erzurum'da çok başarılı bir operasyona imza atıldığını da belirterek, "Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı" ifadelerine yer verdi.