Bakan Soylu'dan Avrupa'ya terör uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve eski Ukrayna Başbakanı ve Open Ukraine Vakfı Başkanı Arseniy Yatsenyuk ile Kiev Güvenlik Formu'nun Başbakanlar Oturumu'na katıldı.
Oturumda konuşan Soylu, 21. yüzyılı, uluslar arası entegrasyonun yüksek olduğu, terörle bilginin renk, dil, din, ekonomik çıkarlar, geçmiş birliktelikler üzerinden tanımlanmadığı, demokrasi ve hukukun birlikte yükseldiği, ortak yaşama havzasına sahip bir dünya olarak hayal ettiklerini ancak böyle olmadığını söyledi.
Afganistan'daki tarlalarda üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya, bir Avrupa ülkesinde üretilen sentetik uyuşturucunun da Orta Doğu'ya pazarlanabildiğine dikkati çeken Soylu, sorunun her ülkenin kendi sınırlarını koruyarak çözülemeyeceğini söyledi.
Soylu, bu sorunların, ortak bir akılla, ortak bir hareketle ve samimiyetle yok edilebileceğini vurgulayarak, Kiev Güvenlik Forumu'nun sorunlara bir çözüm getirmesi temennisinde bulundu.
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