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Bakan Soylu'dan adres değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklama!

Bakan Soylu'dan adres değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi. Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 18:38 - Güncelleme: 20-01-2019 18:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimler öncesinde adres değişikliklerine ilişkin açıklama yaptı. Samsun'da konuşan Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimlerinde özel bir birim oluşturulacağını belirterek, "Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır" ifadesini kullandı.

"HİÇBİR DETAY ATLANMADAN TEDBİR ALIYORUZ"

Her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alındığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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