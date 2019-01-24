Bakan Soylu yeni trafik polisi üniformasını tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni trafik polisi üniformalarını tanıttı. NTV canlı yayınında anlatan Bakan Soylu "Yaya öncelikli trafik bilinci oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler" dedi. Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı. Bu dünyada kolay kolay yakalanacak bir rakam değildir.

Ciddi bir motivasyon, denetleme, eğitim var. Ve bütün bunları hem sahada hem de sahanın dışında bu işin koordinasyonun görev yapan arkadaşlarımız müthiş bir gayret içerisindeler.

Geçen yıl hem motosikletler hem de trafik personeli konusunda artış yaşanacağını söylemiştik. Araç gereç ve motosiklet konusunda yatırım yaptık. Onu bu sene de yapacağız.

Bütün arkadaşlarımız özellikle de görünürlüğü de ele alarak; biliyoruz ki trafik polisleri riskli görev yapıyorlar. Bazen trafik kazalarında kendileri maruz kalıyorlar.

Daha koyu renklerden, daha fazla açık renklere ve daha özgün bir yaklaşıma doğru gittik. Kravat yok. En önemli meselelerden birisi; biz polisimizin diğer branşlarından kaldırmıştık. Hem rahat, hem kaliteli, hem esnek...