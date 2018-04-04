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Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısı teröristle aynı düzlemde

Bakan Soylu: Uyuşturucu satıcısı teröristle aynı düzlemde

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu hem insanımızı doğrudan tehdit ediyor hem de terör üzerinden tehdit ediyor. Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde görüyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 21:48 - Güncelleme: 04-04-2018 21:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun insanları hem doğrudan hem terör üzerinden tehdit ettiğini belirterek, bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde gördüklerini bildirdi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, başkanlığında toplandı.

Bakan Soylu, komisyonunda sunum yaptı.

KRİTİK 15 İLÇE

Türkiye’nin ulusal boyutta da uyuşturucu ile ilgili önemli risklerinin söz konusu olduğunu belirten Soylu, "Yüzde 16,5 olan genç nüfusumuz bu zehir tacirlerinin iştahını kabartıyor. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine uyuşturucudan ciddi bir finans sağlanıyor. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği gelir, yıllık 1,5 milyar dolar civarında." diye konuştu.

Soylu, Afrin'deki operasyon sırasında, PKK ve PYD'lilerin uyuşturucu maddeleri nasıl depoladıklarının ve bunların geçişini nasıl koordine ettiklerinin belli kısımlarının kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "Uyuşturucu hem insanımızı doğrudan tehdit ediyor hem de terör üzerinden tehdit ediyor. Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde görüyoruz." dedi.

Yapılan operasyonlar, ele geçirilen malzemeler, istatistik ve analiz gibi diğer çalışmalarla öncelikle 15 ilde bulunan kritik öneme haiz 15 ilçe belirlendiğini aktaran Süleyman Soylu, kritik olarak tespit edilen illerde ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla "genel güvenlik ile uyuşturucuyla mücadele toplantıları" yapıldığını kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

"Uyuşturcu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden birisi de Narkotim Projesi'dir. Halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 43 bin 123 operasyon gerçekleştirilmiş, 76 bin 170 sokak satıcısı yakalanmış, 25 bin 342 şahıs tutuklanmıştır." diyen Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca jandarma genel komutanlığımızda benzer bir projeyle 29 il bünyesinde 33 adet uyuşturucuyla mücadele analiz ve takip timi görev yapmaktadır. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, 14 bin 811 metruk bina tespit edilmiş, bunların 6 bin 902'si yıkılmıştır. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulacak ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecek. Ayrıca halen bin okulda da çalışmalar devam ediyor.

TUYGUN Projesi ile uzaktan algılama ve görüntü analiz yeteneği kazandırılarak mayın, el yapımı patlayıcı, hedef bitkiler (kenevir, haşhaş) ekim alanları, sığınak ve mağaraların tespiti hedeflenmektedir. 2017 yılında Diyarbakır'da sistemin test edilmesi amacıyla, ortalama 20 bin fitten yapılan uçuşlarda toplam bin 490 kilometrekare yüksek çözünürlüklü kameralar ile taranmıştır. Yapılan analiz neticesinde belirlenen 13 koordinattan 10’unda kenevir olduğu tespit edilmiştir. Lice ve kırsalında kenevir üretilen tarlalarda şimdi buğday üretiliyor."

YÜZDE 36 ARTIŞ

Soylu, ülke genelinde yapılan çalışmalarla 2016 yılına göre 2017’de operasyon sayısında yüzde 36, gözaltı sayısında yüzde 28 artış olduğunu, 2017 yılında 2016 yılına göre esrar yakalamalarında yüzde 34, eroin yakalamalarında yüzde 168, kokain yakalamalarında yüzde 50, afyon yakalamalarında yüzde 51, bonzai yakalamalarında yüzde 131, metamfetamin yakalamalarında yüzde 287, uyuşturucu hap yakalamalarında yüzde 151 artış sağlandığını ifade etti.

Şu anda 50 binin üzerinde kişinin uyuşturucuyla ilgili suçlardan cezaevlerinde bulunduğunu bildiren Soylu, "Tutuklama oranımız artmıştır ve bu ciddi şekilde caydırıcıdır. 2018'in ilk üç ayında da uyuşturucudan tutuklananların sayısı sayısı 5 bin 710." dedi.
"Türkiye uyuşturucu sağanağı ile karşı karşıya"

Soylu, Zeytin Dalı operasyonuyla, oradan Türkiye'ye akabilecek, hatta Suudi Arabistan'a gidebilecek sentetik uyuşturucuların önemli şekilde önünün kesildiğini söyleyerek, Türkiye'nin bunu sahada mücadele yaparak ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bir uyuşturucu sağanağı ile karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, "Terör sadece eline kalaşnikof alıp evlatlarımızı şehit etmiyor. Terör aynı zamanda uyuşturucu üzerinden gelecek nesillerimize yönelik çok önemli saldırılar gerçekleştiriyor." dedi.

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