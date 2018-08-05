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Bakan Soylu talimat verdi: Skandal uygulama durduruldu!

Bakan Soylu talimat verdi: Skandal uygulama durduruldu!

İçişleri Bakanlığınca şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan (28) için eşi Özay Sercan'a (34) tazminat olarak fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle başlatılan icra işlemi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla durduruldu.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 18:45 - Güncelleme: 05-08-2018 18:45

İçişleri Bakanlığınca şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan (28) için eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan'a (34) tazminat olarak fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle başlatılan icra işlemi durduruldu. Özay Sercan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak, icra takibinin durdurulacağını söylediğini kaydetti.

Polis memuru Abdullah Ümit Sercan, 8 Ağustos 2015 tarihinde, Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde devriye görevi yaparken, PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. İçişleri Bakanlığı tarafından şehidin Alanya'da görev yapan eşi İngilizce öğretmeni, 1 çocuk annesi Özay Sercan'a 160 bin TL tazminat ödedi. Ancak 2 yıl sonra bakanlıkça Özay Sercan'a 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığını belirtilerek, paranın faiziyle iadesi istendi.

İCRA DAİRESİNDEN TEBLİGAT

Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla Özay Sercan'a 25 Temmuz'da gönderilen tebligatta, kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı, bu paranın 5 bin 499,45 TL faiziyle birlikte toplam 29 bin 178,45 TL olarak 7 gün içinde bakanlığın hesabına yatırılması istendi. Tebligatta, ödeme yapılmadığı takdirde icraya başvurulacağı kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığınca basında yer alan haberlerin ardından şehit eşi Özay Sercan'ın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hareket geçildi. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, hukuki durumun sonucunun ortadan kaldırılması için girişimde bulunulduğu belirtilerek, şöyle denildi: 

"4 Ağustos 2018 tarihinde basında ve sosyal medyada 'Bakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatı' başlıklı haber ve yorumlar yayınlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunca 12 Ağustos 2015 tarihinde şehidimizin kanuni mirasçılarına ödeme yapılması kararı alınmıştır. Ödenecek miktar eksiksiz olarak belirlenmiş ve ödenmiştir. Kanuni mirasçılarına ödeme o günkü şartlar üzerine gerçekleşmiştir. Ancak kanuni mirasçılarının akabinde verdiği dilekçe üzerine yasal bildirimde bulunulmuştur. Tüm şehit ve gazi ailelerimizin hak ve hukuku Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan saygıdeğer ailelerinin mağduriyetlerine hiçbir zaman meydan verilmemiştir ve verilmeyecektir. İçişleri Bakanlığımız oluşmuş bu hukuki durumun sonucunu da ortadan kaldıracak girişimde bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞEHİT EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından şehit eşi Özay Sercan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından icra takibinin durdurulduğunu duyurdu. Sercan, yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu'ya duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Bizzat arayıp hatanın düzeltileceğini, anne ve babasına paranın ödeneceğini ve icra takibinin kaldıracağını söyledi" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Ağustos 2018 19:06 Benim sahipsiz, yalnız memleketimin mağdur insanları.

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