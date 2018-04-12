Bakan Soylu: 'PKK'yı neredeyse eylem yapamaz hale getirdik'

Afganistan'daki tarlalarda üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya, bir Avrupa ülkesinde üretilen sentetik uyuşturucunun da Orta Doğu'ya pazarlanabildiğine dikkati çeken Soylu, "Londra, Hamburg ve Paris'in orta yerinde özel harekat timleri, polisleri güvenlik önlemlerini ağır silahlarla alması artık normal bir hal olarak ortaya konuluyorsa terör örgütleri bir İngiliz'i, bir Fransız'ı getirip Suriye'de DEAŞ üyesi olarak savaştırabiliyorsa insan tacirleri hem Akdeniz'den hem Ege'den hem de Karadeniz'den masum insanlara ölüm yolları çizebiliyorsa böyle bir tabloyu yalnızca her ülkenin kendi çabasıyla ve kendi sınır güvenliğini sağlayarak iyileştirmesini bekleyemeyiz. Bu gerçekçi değildir" diye konuştu.