Bakan Soylu: 'PKK'yı neredeyse eylem yapamaz hale getirdik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl göçmen kaçakçılarının 4 bin 500 organizatörünü yakaladıklarını belirterek, "Türkiye olarak biz 'göçü yönetmek' tercihini kullandık oysa Avrupa 'göçü önlemek' tercihini kullandı" dedi.
Bakan Soylu, Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis, Moldova Başbakanı Pavel Filip ve eski Ukrayna Başbakanı ve Open Ukraine Vakfı Başkanı Arseniy Yatsenyuk ile Kiev Güvenlik Formu'nun Başbakanlar Oturumu'na katıldı.
Oturumda konuşan Soylu, 21. yüzyılı, uluslar arası entegrasyonun yüksek olduğu, terörle bilginin renk, dil, din, ekonomik çıkarlar, geçmiş birliktelikler üzerinden tanımlanmadığı, demokrasi ve hukukun birlikte yükseldiği, ortak yaşama havzasına sahip bir dünya olarak hayal ettiklerini ancak böyle olmadığını söyledi.
Afganistan'daki tarlalarda üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya, bir Avrupa ülkesinde üretilen sentetik uyuşturucunun da Orta Doğu'ya pazarlanabildiğine dikkati çeken Soylu, "Londra, Hamburg ve Paris'in orta yerinde özel harekat timleri, polisleri güvenlik önlemlerini ağır silahlarla alması artık normal bir hal olarak ortaya konuluyorsa terör örgütleri bir İngiliz'i, bir Fransız'ı getirip Suriye'de DEAŞ üyesi olarak savaştırabiliyorsa insan tacirleri hem Akdeniz'den hem Ege'den hem de Karadeniz'den masum insanlara ölüm yolları çizebiliyorsa böyle bir tabloyu yalnızca her ülkenin kendi çabasıyla ve kendi sınır güvenliğini sağlayarak iyileştirmesini bekleyemeyiz. Bu gerçekçi değildir" diye konuştu.
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