Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Munzur Çayı'nda artık jet ski, gondol keyfi yapıldığını fotoğraflarla paylaştı.

Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

Önceden terör eylemleriyle anılan şehirler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumlarla bambaşka bir çehreye büründü.

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Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Tunceli Munzur Çayı'ndan, şehrin içinden fotoğraflar paylaştı.

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Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

Soylu, Munzur Çayı'ndan paylaştığı fotoğraflara; "Tunceli... Gençlerimiz yuvalarını Munzur Çayı'nın ferahlığında teknede kuruyor. Vatandaşlarımız deniz kumundan yapılan plajda jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor" notunu düştü.

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Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

Süleyman Soylu, şehrin içinden çekilen fotoğrafları ise; "Yapımı yeni tamamlanan, Tunceli şehir merkezinde 9 kilometre uzunluğunda lale motifli şehir geçişi." diyerek paylaştı.

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