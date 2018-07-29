Bakan Soylu paylaştı: Munzur'da jet ski keyfi!

Önceden terör eylemleriyle anılan şehirler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumlarla bambaşka bir çehreye büründü.
Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Tunceli Munzur Çayı'ndan, şehrin içinden fotoğraflar paylaştı.
Soylu, Munzur Çayı'ndan paylaştığı fotoğraflara; "Tunceli... Gençlerimiz yuvalarını Munzur Çayı'nın ferahlığında teknede kuruyor. Vatandaşlarımız deniz kumundan yapılan plajda jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor" notunu düştü.
Süleyman Soylu, şehrin içinden çekilen fotoğrafları ise; "Yapımı yeni tamamlanan, Tunceli şehir merkezinde 9 kilometre uzunluğunda lale motifli şehir geçişi." diyerek paylaştı.
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