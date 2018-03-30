Bakan Soylu hain saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Eruh'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Eruh'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Eruh'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Eruh'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.
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