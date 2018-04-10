Bakan Soylu Erdoğan'ın yakasına kendi elleriyle taktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (solda) ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

"Polis Nizamnamesi" ile 10 Nisan 1845'te temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 276 bin 963 personeliyle kuruluşunun 173. yılını kutluyor. Türk Polis Teşkilatı, 173 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor. Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor. Polis teşkilatı, 276 bin 963 personeli ile ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 264 bin 879'u emniyet hizmetleri, 12 bin 84'ü ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 5'ini polis amirleri, yüzde 93'ünü polis memurları, yüzde 2'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, polis ekipleri gösteri yaptı. Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyetin kutlama rozetini kendi elleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasına taktı.

Erdoğan şu mesajı yayınladı. Twitter

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Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.Polis Teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da, Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır.Halkımızın her zaman güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olan Polis Teşkilatımızın mensupları, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemişler; bu uğurda canları pahasına mücadele etmişlerdir. Twitter

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