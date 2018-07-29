Bakan Soylu: Daha yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da yapmış olduğu konuşmada, "Sadece şunu söylemek istiyorum. Daha yeni başladık... Ve hem ülkemizin geleceği nokta açısından yeni başladık, hem değişimi bu milletin bir karakteri olarak ortaya koyan anlayış açısından yeni başladık, hem sadece kendi 780 bin kilometrekaremizle değil, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hatay İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, bugün Hatay'a terörle mücadelenin koordinasyonunu tekrar gözden geçirebilmek amacıyla geldiklerini söyledi.

Aynı zamanda Amanoslar'da alınan kararların sonuçlarını görebilmek ve bir taraftan da kentin huzurunun, güvenliğinin ve asayişinin ne durumda olduğunu tekrar değerlendirmek üzere Hatay'a geldiğini anlatan Soylu, göç meselesini ve diğer birtakım süreçleri de değerlendirmek ve Afrin'de bulunan polis, jandarmaların genel konularının neler olduğunu tekrar gözden geçirebilmek için burada bulunduklarını belirtti.