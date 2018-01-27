Bakan Soylu, Bitlis şehidi Hilmi Öz'ün baba evini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki şehit ile aynı adı taşıyan dedesi Hilmi Öz'ün evinin bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi. Bakan Soylu, şehit Öz'ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Özer Öz, annesi Hatice Öz, kardeşleri Gizem (17) ve Muhammet (12) Öz ile dedesi Hilmi Öz'e başsağlığı diledi.

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