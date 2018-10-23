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Bakan Soylu açıkladı! Bomba üretim tesisi ele geçirdik

Bakan Soylu açıkladı! Bomba üretim tesisi ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınır ötesi operasyonlarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Soylu ''DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 15:32 - Güncelleme: 23-10-2018 15:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar

Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Sizi bilen bilir 23 Ekim 2018 16:00 Hep secimler yaklaştimi bu hikayeleri uretmekle birincisiniz hani kandil düştü düşecekti secim arifesindeydi o deyilmi

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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