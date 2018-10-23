Bakan Soylu açıkladı! Bomba üretim tesisi ele geçirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar

Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor."