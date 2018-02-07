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Bakan Soylu açıkladı! Ankara'daki patlamada skandal ihmal

Bakan Soylu açıkladı! Ankara'daki patlamada skandal ihmal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Çukurambar Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili yapılan skandal ihmali açıkladı. Soylu, özel güvenlik görevlisinin bir gün önce bırakılan bombalı çantayı atladığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 12:24 - Güncelleme: 07-02-2018 12:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”na katıldı. Programdan konuşan Bakan Soylu, terör eylemlerinde ve teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan asker, polis ve sivilleri rahmet diledi.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI: Özel güvenlik hizmetinin önemini vurgulayan Bakan Soylu, Ankara Çukurambar Vergi Dairesinde gerçekleşen patlamayı hatırlatarak şöyle konuştu: “Geçen akşam Çukurambar Vergi Dairesinde bir patlama oldu. Bir kaza patlaması bilgisi geldi. Sonra yaptığımız tetkiklerde hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir eylem olabilir mi diye tetkik ettiler. Kamerada bir şahıs görünüyor, bir çantayı direkt dibine bırakıyor. Çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil, bombalı eylem.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ BOMBAYI ATLAMIŞ

Sonra oradan hareket ettiler, olay akşam 8 gibi gerçekleşti. Sabah saat 04.00’de Osmaniye girişinde adamı yakaladılar. İlgili 19 kişiyi de yakaladılar. Burada önemli olan şu; bu çanta oraya bırakıldı. Bir özel güvenlik arkadaşımız kameraları izliyor. Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır.

Aynı adam bir gün önce yine aynı saatte çantayı bırakıyor. 2 saat patlamasını bekliyor, çanta patlamıyor. Çantayı tekrar alıyor ve oradan gidiyor. Bizim özel güvenlik arkadaşımızın bunu kameradan takip etmesi lazım. Bu yaptığınız o kadar önemli ki. O kadar önemsiyoruz ki. AVM’den hastanelere kadar, okullardan statlara kadar bilmenizi istiyorum yaptığınız iş bizim için vazgeçilmez bir iş” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • MİSAFİR 07 Şubat 2018 14:30 O TERÖRİST SURİYEDEN ANKARAYA KADAR GELİRKEN NE YAPIYORDUNUZ BEN SÖYLEYEYİM GAZETECİ, ESNAF, ÖĞRETMEN, EV HANIMI VS TUTUKLAMAKLA MEŞGULDÜNÜZ DEĞİL Mİ

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

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