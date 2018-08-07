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Bakan Selçuk'a sosyal medyadan teşekkür yağdı

Bakan Selçuk'a sosyal medyadan teşekkür yağdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 100 gün içinde 20 bin öğretmen atayacaklarını açıklaması KPSS'ye girip atama bekleyen binlerce öğretmen arasında büyük sevinç yaratmıştı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 00:11 - Güncelleme: 07-08-2018 00:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklarken "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." demişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi vermişti. O paylaşımın ardından bakan Selçuk'a sosyal medyadan binlerce teşekkür mesajı geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "100 gün içinde 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Ülkemizde eğitimin gelişmesi için bizleri sürekli cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan'a, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız @BeratAlbayrak'a @tcmeb ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.Hayırlı ve uğurlu olsun."

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR YAĞDI

Bu paylaşımın ardından mevcut atamalara ek olarak 20 bin kontenjan daha açıldığından emin olan öğretmen adayları sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a teşekkürlerini iletmek için #20BinEkAtamayaTeşekkür hastagi açarak binlerce teşekkür mesajı paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları;

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