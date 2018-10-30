Bakan Selçuk'a 'Asgari ücret 2 bin TL olsun' talebi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 17 Eylül'de Malatya'da yapılan bir toplantıda asgari ücretin 2 bin TL olması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı.

Özel sektörde üç, beş firmanın dışında buna uyanın olmadığını belirten Atalay, Türkiye'de birkaç aydır ekonomik problemlerin olduğunu, bunun da en çok işsiz, emekli ve asgari ücretliyi vurduğunu kaydetti.

Asgari ücretin Aralık ayındaki görüşmeden önce 2 bin TL olmasını teklif ettiklerini, bu kapsamda da Bakan Selçuk ile görüştüklerini dile getiren Atalay, Selçuk'un "Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu Ocak ayında yürürlüğe girecek" dediğini aktardı.

Atalay, "Ülke gündeminde KİT'lerle ilgili milletin bir beklentisi var. 85 bin insan, 'Ne zaman kadroya geçeceğim?' diye beklerken şimdi kıdem tazminatı meselesi gündeme getirildi. Bununla ilgili de görüştük. Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor. 2 bin TL ile ilgili de, 'Bir çalışma yapayım ama hukuken bunu erken toplamam mümkün değil' dedi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bin 600 TL ile geçinmekte zorlandığını kaydeden Atalay, bu sorunun çözüme kavuşmasını talep ettiklerini dile getirdi.