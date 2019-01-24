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Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretlere zam geldi

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretlere zam geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 TL'den 85 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 12:45 - Güncelleme: 24-01-2019 12:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  Türkiye Kamu-Sen tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programına katıldı. Burada 2009 yılından beri başarıyla sürdürülen işbaşı eğitim programlarına geçen yıl "Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı"nı da eklediklerine işaret eden Bakan Selçuk, programa katılımın daha cazip hale getirilmesi için diğer programlarda günlük 61 lira olan payı 77 liraya çıkardıklarını hatırlattı.

75 TL'DEN 85 TL'YE ÇIKARILDI: Selçuk ardından, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardık." dedi.

NE KADAR SÜRÜYOR?: İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

Programlar, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-29 yaşlarındakiler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde yapılacak.

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