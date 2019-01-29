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Bakan Selçuk açık açık söyledi! Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil

Bakan Selçuk açık açık söyledi! Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda; "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünya ile rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 12:26 - Güncelleme: 29-01-2019 12:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünya ile rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız." dedi.

Selçuk, Antalya'da il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ara tatili fırsat bilerek milli eğitim müdürleri ile vizyon belgesi çerçevesinde istişare, değerlendirme, ortak dil oluşturma mesaisi yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmayı çok önemsediğini belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak gösterdiğimiz hedefler, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen tüm alanlarda devam eden çalışmaların bir parçası. Eğitimin içeriğini, iş ve işlemlerini ekonomiden, demokrasiden ayrı görmüyoruz. Dolayısıyla eğitimi, ekonomiyi, demokrasiyi birlikte iç içe geçmiş, yekvücut bir nesne olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da meseleyi çok daha geniş bir perspektifte, çok daha küresel perspektifte ele alma zaruretimiz var."

Burada gerçekleştirecekleri çalışmayı, tüm milli eğitim müdürleri ve merkez teşkilatındaki mesai arkadaşlarının aynı dili konuşma, aynı düşünce, duyguyu ve eylemi paylaşmaları konusunda bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Selçuk, bu fırsatın da iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ AŞIP ULUSLARARASI İŞLER YAAPBİLİRSİNİZ: Ortak paydanın dışında kalan kısımlarda ise her ilin kendi dokusunu, çalışmalarını zenginleştirmek için kullanabileceğini ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öncelikle hepimize ortak bir zemin lazım, bir platformda buluşmak zorundayız. Bu platformu oluşturalım, siz kendi birikiminizi, kendi zenginliklerinizi, kendi şehrinizin farklılıklarını dikkate alarak bize örnek olabilecek, numune teşkil edebilecek çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Siz kendi şehirlerinizi de aşıp Türkiye'yi de aşıp uluslararası düzeyde nitelikli işler de yapabilirsiniz."

HEDEFİMİZ BİR ŞEHRİ MEMNUN ETMEK DEĞİL: Ortak payda, şehrin diğerlerine göre daha farklı, güzel işlere imza atması ve uluslararası başarılar konusundaki çalışmaların Türkiye açısından önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünya ile rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 12:30 Sayın Bakanım Meslek liselerinin kalitesini artırın, yabancı dil ögretin Adam lise mezunu iki kelime yabancı dili yok Gelişmiş Ülkelerin işçiliklerine bakın birde bizimkilerin yaptıklarına

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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

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