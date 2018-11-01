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Bakan Ruhsar Pekcan cumhurilyet tarihinin rekorunu açıkladı

Bakan Ruhsar Pekcan cumhurilyet tarihinin rekorunu açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin ""Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:33 - Güncelleme: 01-11-2018 10:33

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen Ekim Ayı İhracat Rakamları Basın Toplantısı'nda konuştu.

Cumhuriyet tarihinin aylık en yüksek ihracat rakamı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Pekcan, "Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu." diye konuştu.

"Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler." diyen Pekcan, "İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz." dedi.

Afrika ülkelerine stratejik bakıyoruz
Hedef ülke pazarlarına da ihracatın hızla arttığına dikkat çeken Pekcan şunları söyledi: "Meksika'ya yüzde 14, Hindistan'a yüzde 16, Latin Amerika'ya yüzde 41. Afrika ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımıza göre Afrika'ya yüzde 25 artmış bulunmaktadır"

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