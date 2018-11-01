Bakan Pekcan'dan çelik ihracatçılarına müjde

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Pekcan, bu kararla Türkiye'nin haklılığının tescil edildiğini söyledi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bir otelde düzenlenen 'Ekonomi ve Kadın Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamı ve girişimcilikleri konusunda Bakanlık olarak verdikleri desteğe dikkat çekti. Bakan Pekcan, bugüne kadar 172 kadın kooperatifine destek verdiklerini belirterek, kooperatif kurmak isteyen kadınlardan Ticaret İl Müdürlüklerini ziyaret etmelerini istedi. Bakan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"KADINLARIN EĞİTİMİNE DE, GİRİŞİMCİLİĞİNE DE ÖNEM VERİYORUZ"

"Kadınların iş hayatına katılım oranı Avrupa'da yüzde 52'lerde, dünya ortalaması yüzde 50'lilerde, Türkiye'de son Temmuz 2018 verisi yüzde 34.7, Bu da son 5-10 senede yüzde 54 artışla buraya gelmişiz. Ama, bu rakamlar yeterli değil, bu arttırmamız lazım, bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmak için teknolojiye yatırım yapmamız lazım, ihracatı arttırmamız lazım. İhracatı, kobileri, esnafa yaymamız lazım ve kadın girişimci sayımızı, dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız çok yol var ve yapacağımız çok şey var. Bu doğrultuda kadınların eğitimine de, girişimciliğine de son derece önem veriyoruz."

DEMİR-ÇELİK İHRACATÇILARINA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri haksız bir şekilde uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir" dedi.