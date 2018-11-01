  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Pekcan'dan çelik ihracatçılarına müjde

Bakan Pekcan'dan çelik ihracatçılarına müjde

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin düzenlediği panelde konuştu. Türkiye'nin Fas'ın uyguladığı anti-damping vergisinin DTÖ tarafından haksız bulunduğunu ve Türkiye'nin haklılığının tescil edildiğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 20:16 - Güncelleme: 01-11-2018 20:16

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Pekcan, bu kararla Türkiye'nin haklılığının tescil edildiğini söyledi.

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) tarafından bir otelde düzenlenen 'Ekonomi ve Kadın Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamı ve girişimcilikleri konusunda Bakanlık olarak verdikleri desteğe dikkat çekti. Bakan Pekcan, bugüne kadar 172 kadın kooperatifine destek verdiklerini belirterek, kooperatif kurmak isteyen kadınlardan Ticaret İl Müdürlüklerini ziyaret etmelerini istedi. Bakan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"KADINLARIN EĞİTİMİNE DE, GİRİŞİMCİLİĞİNE DE ÖNEM VERİYORUZ"

"Kadınların iş hayatına katılım oranı Avrupa'da yüzde 52'lerde, dünya ortalaması yüzde 50'lilerde, Türkiye'de son Temmuz 2018 verisi yüzde 34.7, Bu da son 5-10 senede yüzde 54 artışla buraya gelmişiz. Ama, bu rakamlar yeterli değil, bu arttırmamız lazım, bizim orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmak için teknolojiye yatırım yapmamız lazım, ihracatı arttırmamız lazım. İhracatı, kobileri, esnafa yaymamız lazım ve kadın girişimci sayımızı, dünya ortalamasına en azından çıkarmamız lazım. Burada alacağımız çok yol var ve yapacağımız çok şey var. Bu doğrultuda kadınların eğitimine de, girişimciliğine de son derece önem veriyoruz."

DEMİR-ÇELİK İHRACATÇILARINA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı firmalarına Fas tarafından 12 Ağustos 2014 tarihinden beri haksız bir şekilde uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Pekcan'dan çelik ihracatçılarına müjde haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 21:00 Müjde Fas'ı yendik!... Sırada Avrupa ve Amerika var!..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro