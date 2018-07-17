  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde birçok yenilikçi proje yapılacağını ifade eden Bakan Pekcan, "Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 08:55 - Güncelleme: 17-07-2018 08:55

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, yeni sistemin ilk kabinesinin yeni umutlarla, yeni adımlarla yola çıktığını vurgulayarak, "Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz." diye konuştu.

Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimliliğinin ve refah düzeyinin artmayacağına dikkati çeken Pekcan, toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerektiğini dile getirdi.

KADIN BAKANLAR OLARAK BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ: Pekcan, bu kapsamda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kendisine kadın bakanlar olarak büyük görevler düştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden 4 bakanlık olan bir göreve gelmiş bulunuyoruz ve başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olacağız ki bir sonraki dönemde 4, sonraki dönemde 8 kadın kabineye girebilsin. Artık siz sadece masanın diğer tarafında oturmayacaksınız. Devlet kaynaklarını en az düzeyde kullanarak başarıya ulaşmalıyız. Getirdiğiniz her öneriyi çözümüyle beraber getireceksiniz. Sadece talep eden olmayacaksınız, beraber bir başarıya imza atacağız."

ÇALIŞMA KURULLARI KURALIM: Pekcan, toplantı için uçakta gelirken bundan sonra neler yapılabileceği üzerine düşündüğünü ve bunları ilk kez kadın girişimcilerle paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:"Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. Kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dünyasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 3 kişi ayda bir toplanmasın, dinamik bir kurul olsun. Bu ay 3 ilin kadın girişimcisi önerileriyle, projeleriyle, katma değeriyle katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem motivasyon hem proje yönetme merkezi olsun."

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR: Kadın girişimcilere, hizmet sektörü dışında da kadının varlığını gösteren projeler üretmeleri çağrısında bulunan Pekcan, kadınların yazılım konusunda çok sayıda başarılı proje ürettiğini, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin bu anlamda güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Pekcan, bu kapsamda Bakanlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin. Türkiye'nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLARI ARTTIRACAK BİR TİCARET AKADEMİSİ KURMAYA KARAR VERDİK: Öte yandan, Bakanlık bünyesinde büyük bir kütüphane bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Kütüphanemizi, üniversitelerin lisans ve doktora öğrencilerine açacağız. Burada ortak projeler üreteceğiz. Aynı zamanda, Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik." diye konuştu.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: EKONOMİYE KADIN ELİ DEĞECEK: Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağına inandığını dile getirerek, TOBB camiasından bir ismin de yer almasından dolayı yeni kabinenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının daha önce iki ayrı bakanlık olarak ağır iş yükü altında olduğunu belirterek, "İki bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve zaten doğru olan da bizler için buydu. Sayın Cumhurbaşkanımız önceden iki ayrı bakanın üstlendiği bu büyük sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan'a vererek kendisine olan güven ve itimatı da göstermiş oldu. Bir kadının, iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım." diye konuştu.

KADINLARIMIZI OYUNUN DIŞINDA TUTTUK: Dünyanın bir değişim içinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin dünya devlerinin en büyük "silahı" haline geldiğini ve dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiğinin altını çizerek, "Biz geçmişte gücümüzün yarısını kadınlarımızı oyunun dışında tutarak heba ettik. 'Tek kanatla kuş uçmaz, kuşun uçması için çift kanat lazım dedik.' Bunu da Anadolu'nun her yerinde anlattık." dedi.

EKONOMİYE KADIN ELİ DEĞECEK: "Ticaretin kaptan köşkü"nde artık bir kadının olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." ifadesini kullandı.

Ruhsar Pekcan aslen nereli yeni Ticaret Bakanı kimdir?

Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havaalanında öğrendi!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 17 Temmuz 2018 09:02 BİR BAKAN DÜŞÜNÜN HAVAALANINDA YURT DIŞINA ÇIKARKEN BAKAN OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR.KOSKOCA TÜRKİYE MALESEF BÖYLE YÖNETİLİYOR İŞTE BORU KİMDEYSE O ÖTTÜRÜYOR.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli? Karon Mühendislik şirketinin sahibi olan Ruhsar Pekcan'ın yaşamına dair kesitler içeren biyografisi: Ruhsar Pekcan aslen Manisalı.1958 doğumlu olan Pekcan evli ve iki çocuk an

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro