Bakan Pekcan açıkladı! Yeni model geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ihale ile gümrükten satış sistemini daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarını kapalı teklif usulü yerine açık artırma e-ihale yöntemi ile gerçekleştireceklerini belirterek, “Böylece sistem daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacak.” dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının e-ihale ile gümrükten satış sistemiyle tasfiyelik hale gelen başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ile tüketilebilir nitelikteki gıda ürünlerinin satışa çıkarıldığını hatırlattı.

Bu ihalelere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Pekcan, her geçen gün sistemin yaygınlığının ve kullanıcı sayısının arttığını ifade etti.

Sistemi daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yöntemi yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştireceklerine dikkati çeken Pekcan, böylece sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacağını kaydetti.