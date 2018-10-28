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Bakan Pekcan açıkladı! Yeni model geliyor

Bakan Pekcan açıkladı! Yeni model geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan : "Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarını, kapalı teklif yöntemi yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Böylece gümrükten satış sistemi daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacak” açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 11:47 - Güncelleme: 28-10-2018 11:47

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ihale ile gümrükten satış sistemini daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarını kapalı teklif usulü yerine açık artırma e-ihale yöntemi ile gerçekleştireceklerini belirterek, “Böylece sistem daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacak.” dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının e-ihale ile gümrükten satış sistemiyle tasfiyelik hale gelen başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ile tüketilebilir nitelikteki gıda ürünlerinin satışa çıkarıldığını hatırlattı.

Bu ihalelere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Pekcan, her geçen gün sistemin yaygınlığının ve kullanıcı sayısının arttığını ifade etti.

Sistemi daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yöntemi yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştireceklerine dikkati çeken Pekcan, böylece sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacağını kaydetti.

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  • CUMHUR 28 Ekim 2018 12:03 ''YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDEEĞİZ DERKEN ÖNCEDEN BAHSEDİLMİŞ YA... '' BU MEDYANIN MAGAZİN ÖNCESİ VE SONRASI VAR DA CUMHURİYET E AİT YOK MU?

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