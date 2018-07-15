Bakan Pakdemirli'den net mesaj: Ezdirmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün sorunlarını el alıp çözeceklerini üreticiyi ezdirmeyeceklerini belirterek "Beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım." dedi.

Ege ve İzmir'in verimli topraklara sahip olduğunu, bu topraklardan daha iyi faydalanılabileceğini kaydeden Pakdemirli, "İhracata baktığımızda İzmir'in aldığı pay fena değil, 2,5 milyar dolar ama bizim bunu daha fazla katma değerli hale getiriyor olmamız lazım. Konya kadar toprağı olmayan ülke neredeyse Türkiye kadar milli gelir elde ediyor. Bizim de elimizdeki değerleri daha iyi kullanmanın yollarını bulmamız lazım." dedi.

Üretimi sürdürülebilir hale getirmeyi, tarım ihtisas bölgeleri konusunda çalışmayı amaçladıklarını dile getiren Pakdemirli, "Üreticiyi ezdirmememiz lazım. Sorunlar var biliyorum bu sorunları ele alıp çözmemiz lazım, beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım." ifadelerini kullandı.

MARKETLERDE SATILAN ETLER Pakdemirli, marketlerde et satışına ilişkin tartışmaları da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"İki markette satılan et var. Şunu da unutmayın, devletimizin amacı piyasalara müdahale etmek değil ama tüketicileri de korumak. Bazı ufak tefek tedbirler alınıyor ama marketlerde satılan etler, toplam etin yüzde 6'sını oluşturuyor. Marketlerin sahipleriyle konuştuğumuzda, 'Bu paralara sattığımızda kapıda kuyruk olur diye sanıyorduk ama olmuyor' diyorlar. Pazarda herkese yer bulunuyor. Ben bunu sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Marketlerin bu işte kazancı yok belki yüzde 10-15 zarar ediyorlar ama en nihayetinde sosyal sorumluluk olarak düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra ihtiyaç kalmaz biz de devam etmeyiz." Bakan Pakdemirli görevi süresince hiç kimseye siyasi davranmayacağını, herkese kapısını açacağını, kimin ne derdi varsa çözmeye çalışacağını anlattı.