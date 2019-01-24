Bakan Pakdemirli son dakikayı duyurdu! O ödemeler yarın başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ödemelerine yarın başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." dedi.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, hayvanlara yönelik yapılan şiddet yaptırımlarının artırılacağının bilgisini de paylaştı: Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz dedi.